Мини-футбольный клуб «Спартак-Донецк» в новом сезоне будет играть в Высшей лиге России.



На сайте клуба, который базируется на подконтрольной группировке «ДНР» территории, отмечается, что президент МФК «Спартак» Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу.



На сайте Ассоциации мини-футбола России говорится, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область РФ.



Прошлый сезон команда провела в чемпионате «ДНР», домашние матчи «Спартак» играл в Донецке. Президент клуба Юрий Сироватко является «министром юстиции ДНР».



Вот он на сайте Ассоциации мини-футбола России:

А вот — на сайте «правительства ДНР»:

Отметим, что в Ростовской области также есть город Донецк. Переедет ли команда туда, в сообщении на сайте клуба не уточняется.