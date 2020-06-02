Назначен новый глава военно-гражданской администрации Авдеевки

Фото: ДонОГА

Главой военно-гражданской администрации прифронтовой Авдеевки стал Виталий Барабаш. Соответствующее распоряжение 1 июня издал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба ОГА.



Отмечается, что Барабаш назначен в качестве командированного из министерства обороны Украины.



Сегодня новый глава ВГА был представлен в городе. Он рассказал, что родом из Адеевки. «Я здесь родился и вырос. Здесь живут мои друзья и родственники», — цитирует Барабаша местный сайт 06236.соm.ua.



Ранее Барабаш работал в управлении делами аппарата Верховной Рады. В его декларации указано, что он с 2006 года владеет квартирой в оккупированном Донецке площадью 87 м2. В Киеве Барабаш бесплатно пользуется квартирой площадью 123 м2. В столице ему принадлежат два гаража.



В Юрьевке Донецкой области новый глава Авдеевской ВГА и его жена пополам владеют домом площадью 544 м2 и участком 540 м2.



Также у Барабаш есть два мотоцикла: BMW 2016 года стоимостью 650 тысяч гривен и Victоry 2008 года за 60 тысяч гривен.



После отставки Павла Малыхина в октябре 2019 года обязанности главы Авдеевской ВГА исполнял его заместитель Роман Шахов.