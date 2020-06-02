350 абитуриентов из ОРЛО попустят через КПВВ для сдачи ВНО

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай считает, что открытие единственного в области пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом в отдельных районах Луганщины (ОРЛО). Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.



Исключение сделают для 350 детей, которые пересекут линию соприкосновения для сдачи внешнего независимого оценивания.



Гайдай отметил, что детям будет сделан анализ и температурный скрининг.

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во время заседания в видеоформате 27 мая обсудили вопросы беспрепятственного пересечения линии соприкосновения абитуриентами из оккупированных районов. Пересечение КППВ в рамках вступительной кампании предлагают определить гуманитарным основанием.



Сейчас КПВВ закрыты в связи с карантином. За более чем два месяца с момента прекращения пропуска через линию соприкосновения КПВВ пересекли 468 человек.