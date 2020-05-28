В ТКГ обсудили возможность пересечения КПВВ абитуриентами

Участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) во время заседания в видеоформате 27 мая обсудили вопросы беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами. Об этом сообщил Офис президента.



Пересечение КППВ абитуриентами в пределах вступительной компании предлагают определить гуманитарным основанием.



Кроме того, на заседании ТКГ обсудили возможность открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения, в частности, в Золотом Луганской области.



Также украинская делегация на переговорах ТКГ подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины.

Напомним, с 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостановили работу в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.



Ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта стороны достигли договоренностей по одновременному открытию КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.



В предыдущие несколько лет украинская сторона настаивала на открытии КППВ «Золотое», но выступала против открытия КПВВ «Счастье», ссылаясь на вопросы безопасности. Российская сторона и группировка «ЛНР» наоборот выступали за открытие пункта пропуска в Счастье и игнорировали идею запуска КПВВ в Золотом.



