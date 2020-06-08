Смягчение карантина: в Украине с 10 июня откроются базы отдыха

В Украине с 10 июня начинается переход на следующий этап смягчения карантина, который предусматривает открытие баз отдыха. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения», — сказал Степанов.



Переходить на следующий этап смягчения будут в рамках адаптивного карантина — только в тех регионах, где это позволит эпидемиологическая ситуация.

Напомним, за минувшие сутки 7 июня в Украине выявлено 463 случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 141 — выздоровел.



Ранее, Кабинет министров Украины на заседании 3 июня одобрил очередное ослабление карантина в Украине. Оно касается заведений общественного питания, церквей и пожилых людей.