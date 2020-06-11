Переселенцы смогут голосовать на местных выборах. Принято постановление

Граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства, смогут голосовать на местных выборах. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия.



«Вскоре право голоса смогут реализовать еще более миллиона избирателей без зарегистрированного места жительства», — отметили в пресс-службе ведомства.



Постановление ЦИК вступает в силу с 1 июля.



Утвержденный Порядок устанавливает процедуру определения избирательного адреса избирателя по его месту проживания.



Таким образом, на местных выборах смогут отныне голосовать вынужденные переселенцы, трудовые мигранты, другие избиратели, которые по определенным причинам проживают не по месту своей регистрации.