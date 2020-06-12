В Антраците вышли на пикет и требуют от «ЛНР» отпустить задержанных шахтеров

В подконтрольном боевикам Антраците Луганской области проходит пикет шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате. На акции присутствуют около 150 — 200 человек, сообщают пользователи социальных сетей.



Кроме этого, продолжается забастовка на шахте «Комсомольская», где горняки бастуют с 5 июня. Согласно сообщениям, шахтерам выплатили зарплату за март.



Шахтеры требуют от группировки «ЛНР» выплатить зарплаты за апрель и май, освободить участников протестов и предоставить публичные гарантии неприкосновенности для всех участников забастовки и их семей.



По информации ресурса «Луганский Инсайд», на данный момент «ЛНР» удерживает 12 горняков, еще двоих отпустили.



Отмечается, что в Антраците отсутствует мобильная связь оператора «ЛНР» «Лугаком».

Также напомним, что с 7 июня в Антрацитовском районе отсутствует связь оператора Vodafone. В группировке «ЛНР» заявляли, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании на подконтрольной Украине территории, однако в «Vodafone-Украина» сообщили, что это не так.