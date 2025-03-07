Более 20 единиц бронетехники и несколько волн штурма: ВСУ не дали войскам РФ захватить Часов Яр

Удары по российской бронетехнике в Часов Яре. Фото: кадр из видео

Утром 6 марта российская армия активизировала штурмовые действия для захвата города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Для штурма оккупанты задействовали 24 единицы бронетехники в несколько волн. Они пытались прорваться колонной, в которой были, в частности, боевые машины десанта, и направили наступление на оборонительные укрепления 24-й механизированной бригады ВСУ.



Бронетехнику войск России встретили пехота, артиллерия и экипажи FPV-дронов.



«В итоге колонна «застряла в пробке» – скопление подбитой техники заблокировало переправу через канал. А выжившие дали «задний ход», но не все успели убежать», – отметили в ОСГВ «Хортица».



Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп россиян – работают пилоты FPV-дронов.



В результате поражения огнем артиллерии и FPV-дронов уничтожены и повреждены 17 бронемашин вместе с десантом. Штурм отбит. Украинские военные принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения.

Напомним, что украинские войска уничтожили российские позиции с артиллерией на Покровском направлении.