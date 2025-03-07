Трамп серьезно рассматривает введение масштабных санкций против России: президент США назвал причину

Президент США Дональд Трамп. Фото: личная страница Трампа в Фейсбук

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает введение масштабных банковских санкций, других санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. Об этом сообщил сам Трамп.



Он утверждает, что это связано с тем, что Россия «давит на Украину на поле боя».



«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо», – заявил президент США.

Напомним, что Украина и США могут подписать соглашение о редкоземельных металлах в Саудовской Аравии.