Ляшко связывает рост случаев COVID-19 с ослаблением карантина

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений, считает замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы видим рост (заболеваемости) из-за того, что мы каждую неделю открываем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев», — сказал он в эфире канала «Украина 24» в пятницу.



Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей



«Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия», — сказал он.

За минувшие сутки в Украине выявлено 683 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 29 753 случая коронавируса. Из них 13 567 пациентов выздоровели, а 870 — скончались.