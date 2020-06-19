В «ЛНР» заявили о гибели жителя Золотого-5 и двух раненных в ходе обстрела

В группировке «ЛНР» заявили о гибели жителя Золотого-5 и ранении еще двух в результате обстрела. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



По словам главы подконтрольной боевикам «администрации» Первомайска Николая Токарева, около 14:30, по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. У его жены Шульги Натальи Васильевны 50 лет — рваная рана грудной клетки.



Токарев сообщил, что также получил ранение проживающий на улице Производственной 50-летний мужчина.



Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска.