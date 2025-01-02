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Выборы в Украине возможны после завершения горячей фазы войны — Зеленский

02 января 2025, 22:31

Выборы в Украине возможны после завершения горячей фазы войны — Зеленский

Проведение выборов в Украине возможно только после окончания горячей фазы войны, когда Украина останется в сильной позиции и с сильной армией, до этого президент и Верховная Рада легитимны, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Согласно Конституции, выборы президента Украины могут происходить не во время военного положения, а после. Во время военного положения выборов не может быть или нам надо менять законодательство. Мало того, когда заканчивается срок действующего президента, то только пока не будут выборы нового президента, президент выполняет свои обязанности… И президент, и парламент являются легитимной властью до тех пор, пока не появится новый президент», — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам.

Он допускает, что выборы могут произойти в 2025 году в том случае, если удастся окончить горячую стадию войны. При этом Украина должна остаться с сильной армией, оружием и уже иметь гранате безопасности от мира.

Глава государства сообщил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок зависимо от того, как закончится война с РФ.

«Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Сегодня для меня это не является целью», — сказал Зеленский.

Первая леди Елена Зеленская на вопрос, как она относится к гипотетическому второму президентскому сроку супруга, ответила, что поддерживает любое его решение независимо от того, популярным оно будет или нет.

«Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь – это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни. И конечно, самый страшный период был, когда началась война. С этой стороны я рассуждаю так: если начались выборы, это означает, что война в принципе горячая фаза закончилась, и это уже позитивный знак… И там любой выбор я поддержу», — сказала она.

Украина поддерживает инициативу размещения европейских сил, однако их размещение не должно исключать перспективу членства в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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