Украина поддерживает инициативу размещения европейских сил, однако их размещение не должно исключать перспективу членства в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Я думаю, вы слышали об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по размещению контингента Французской Республики на территории Украины. И мы поддерживаем такую инициативу, но одной Франции недостаточно. Мы бы не хотели, чтобы это была одна-две страны, если дойдет до этой инициативы. Это точно должно быть на пути к НАТО. Это не значит, что размещение европейских сил исключает будущее в НАТО», — сказал Зеленский в интервью, которое транслировалось в эфире национального телемарафона.



Президент считает, что идею отправки европейского контингента также может поддержать Великобритания, «и некоторые другие страны, о которых мы договаривались вслух не говорить, потому что они пока переживают говорить это медийно, поскольку боятся влияния России».



Зеленский также не знает, какие точно страны могут поддержать такую идею, и будет ли там США.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью английскому изданию The Economist заявил, что если российская армия прорвет линию фронта, а Украина обратится с официальным запросом о введении на ее территорию иностранных войск, то европейским лидерам придется думать над тем, чтобы отправить своих солдат в Украину.



Напомним, 27 февраля прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон на саммите стран Европы заявил, что при некоторых обстоятельствах возможна отправка в Украину европейских военных подразделений. Большинство граждан Украины, согласно социологическим опросам, поддерживают такую инициативу.