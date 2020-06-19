Мошенники получили почти 6 млн гривен соцвыплат умерших на оккупированном Донбассе

Трое мошенников по поддельным документам получали социальные выплаты умерших пенсионеров со временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, с марта 2019 года по январь 2020 года один из сообщников получал копии документов умерших пенсионеров, проживающих на оккупированной территории. Затем работница Дружковского ЗАГСа оформляла свидетельства о смерти.



«В дальнейшем злоумышленник оформлял у "подкупленного" нотариуса доверенности якобы от родственников умерших для получения их пенсий и денежной помощи на погребение. Основанием выплаты так называемым "наследникам" были поддельные документы. За 11 месяцев злоумышленники незаконно завладели государственными средствами на сумму почти 5,7 млн гривен», — говорится в сообщении.



Подозреваемому и одной из сообщниц преступления суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.