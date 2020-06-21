В группировке «ДНР» намерены открыть 22 июня пункт пропуска «Еленовка» к югу от Донецка для выезда, а с 25 июня — для въезда с подконтрольной украинским властям территории. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Однако пропуск будет происходить с рядом условий. Так, в первую очередь будут пропущены люди, которые входят в составленный список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде.



Пропускной пункт будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00.



Вернуться на подконтрольную боевикам территории можно будет вернуться по согласованию со спецштабом и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.



При этом украинская сторона не открывала КПВВ «Новотроицкое», с которым граничит пункт пропуска «Еленовка».

Группировка «ДНР» анонсировала открытие своих КПВВ с 22 июня. Однако боевики ждут, что украинская сторона согласует с ней пропуск людей до этого дня. Если же этого не произойдет, то «ДНР» готова начать пропуск в одностороннем порядке, но на своих условиях.