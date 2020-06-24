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За сутки в Донецкой области выявили 9 заразившихся коронавирусом

24 июня 2020, 06:49

За сутки в Донецкой области выявили 9 заразившихся коронавирусом

За сутки в Донецкой области было выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 4 человек в Славянске (мальчики 4 и 15 лет, 12-летняя девочка и 63-летний мужчина). Также заболели два человека в Мариуполе (11-летняя девочка и 42-летняя женщина).

По одному заразившемуся выявлены в Дружковке (44-летняя медработница), Марьинском районе (62-летняя женщина) и Лиманской ОТГ (56-летняя женщина).

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 9 человек.

С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано 377 случаев коронавируса. Из них 179 человек выздоровели, 8 — скончались. На лечении остается 190 пациентов.

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