За сутки в Донецкой области выявили 9 заразившихся коронавирусом

За сутки в Донецкой области было выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Диагноз COVID-19 подтвержден у 4 человек в Славянске (мальчики 4 и 15 лет, 12-летняя девочка и 63-летний мужчина). Также заболели два человека в Мариуполе (11-летняя девочка и 42-летняя женщина).



По одному заразившемуся выявлены в Дружковке (44-летняя медработница), Марьинском районе (62-летняя женщина) и Лиманской ОТГ (56-летняя женщина).



Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 9 человек.



С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано 377 случаев коронавируса. Из них 179 человек выздоровели, 8 — скончались. На лечении остается 190 пациентов.