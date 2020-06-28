Число заболевших коронавирусом на Луганщине увеличилось до 80

На подконтрольной территории Луганской области за минувшие сутки выявили четыре новых случая инфицирования коронавирусом. Число заболевших в регионе увеличилось до 80. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что новые случаи выявлены в Лисичанске, Сватовском, Попаснянском и Новопсковском районах.



«Они из числа тех, кто вернулся из-за границы, или из круга ранее установленных контактных лиц. Все находившиеся на самоизоляции», — говорится в сообщении.



Из общего числа заболевших выздоровели — 58; лечатся — 22 (5 — на стационаре: первый КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», четвёртый КНП «Рубежанский центральная городская больница», 17 — амбулаторно).



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 июня (на 9:00) в Украине 42982 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1129 летальных, 18934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.