В ОРДО вернули льготный проезд, отмененный из-за COVID-19

Группировка «ДНР» вернула бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, который был отменен в рамках режима самоизоляции. Соответствующий «указ» принял глава формирования Денис Пушилин.



Кроме этого, «ДНР» обязала работодателей обеспечивать продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска в случае временной нетрудоспособности работника, который контактировал с инфицированным COVID-19.



Ранее «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, введенные в рамках «режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.

По состоянию на 1 июля «ДНР» признает 1166 случаев COVID-19, из которых 376 человек выздоровели и 71 скончался.



В течение 30 июня в Украине без учета оккупированных территорий выявлено 664 случая инфицирования коронавирусом.



