Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ОРДО вернули льготный проезд, отмененный из-за COVID-19

01 июля 2020, 13:20

В ОРДО вернули льготный проезд, отмененный из-за COVID-19

Группировка «ДНР» вернула бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, который был отменен в рамках режима самоизоляции. Соответствующий «указ» принял глава формирования Денис Пушилин.

Кроме этого, «ДНР» обязала работодателей обеспечивать продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска в случае временной нетрудоспособности работника, который контактировал с инфицированным COVID-19.

Ранее «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, введенные в рамках «режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.

По состоянию на 1 июля «ДНР» признает 1166 случаев COVID-19, из которых 376 человек выздоровели и 71 скончался. 

В течение 30 июня в Украине без учета оккупированных территорий выявлено 664 случая инфицирования коронавирусом. 

ТЕГИ

Прочее
Карантин ДНР льготный проезд

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:37
Житель Ровеньков взорвал гранату при задержании: погибли двое «полицейских ЛНР»
14:13
В «ДНР» объяснили, нужна ли самоизоляция при поездках в Россию
13:57
Красный Крест направил гуманитарную помощь в сторону Донецка
13:20
В ОРДО вернули льготный проезд, отмененный из-за COVID-19
11:14
«ДНР» заявила о 30 новых случаях COVID-19 в ОРДО
10:54
«ДНР» пропускает на отдых в Седово только по спискам
10:23
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения
08:26
«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию
23:11
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
22:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
17:51
ОБСЕ зафиксировала вертолеты у неподконтрольной части украинской границы
14:05
«ЛНР» сообщила о 13-й смерти из-за коронавируса
13:25
«ДНР» в третий раз задержала Григория Синченко. Он сбежал из тюрьмы боевиков в мае
12:20
Боевики не пропускают в направлении Донецка ►
10:27
«ДНР» выявила 17 случаев коронавируса и одну смерть за сутки
все новости
14:37
Житель Ровеньков взорвал гранату при задержании: погибли двое «полицейских ЛНР»
14:13
В «ДНР» объяснили, нужна ли самоизоляция при поездках в Россию
13:57
Красный Крест направил гуманитарную помощь в сторону Донецка
13:56
Кабмин выделит 305 миллионов гривен на жилье ветеранам АТО
13:20
В ОРДО вернули льготный проезд, отмененный из-за COVID-19
13:13
В Киеве ужесточили карантин: кафе и развлекательным заведениям разрешено работать до 22:00
12:18
Под Офисом президента произошла стычка шахтеров с полицией: не дали установить палатки
11:36
В Кабмине назвали условие отмены «блокады Донбасса»
11:22
В ВСУ за сутки выявили 9 новых случаев COVID-19
11:14
«ДНР» заявила о 30 новых случаях COVID-19 в ОРДО
10:54
«ДНР» пропускает на отдых в Седово только по спискам
10:23
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения
09:45
В Донецкой области выявили 74 случая COVID-19 за сутки
09:20
За сутки в Украине выявили 664 случая заражения коронавирусом
08:26
«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию
все новости
ВИДЕО
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
30 июня, 23:11
Боевики не пропускают в направлении Донецка ►
30 июня, 12:20
Введет ли Украина жесткий карантин в случае второй вспышки COVID-19? ►
29 июня, 17:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция