В Кремле ответили на предложение Зеленского расшифровать Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании расшифровать Минские соглашения заявил, что подписанный в 2015 году документ не нуждается в детализации.



«Вы знаете, в целом, на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования», — подчеркнул Песков.



Представитель Кремля добавил, что ему трудно сказать, что там можно расшифровывать, «потому что написано все достаточно просто». «И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться», — резюмировал Песков.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться расшифровки каждого пункта Минских соглашений.



«В минском формате все должно быть детально выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как, как передается эта информация. [...] Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, кто отвечает. Эти вопросы, которые интересуют вас, есть в Минске, есть на Банковой, и мы их каждый раз поднимаем. Нам нужны детали — в этих деталях и будут ответы на все вопросы», — подчеркнул президент во время визита на Донбасс.