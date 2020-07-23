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Зеленский: Украина хочет детализации Минских соглашений

23 июля 2020, 18:54

Зеленский: Украина хочет детализации Минских соглашений

Украина настаивает на том, чтобы режим соблюдения «тишины» на Донбассе был детально расписан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это обобщенное заявление (о достижении договоренностей по режиму устойчивого прекращения огня на Донбассе с 27 июля, - ред.): детальнее по этому заявлению мы должны идти в минском формате, есть такая договоренность. В минском формате все должно быть детально выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая. Это только первый шаг, а потом будет второй шаг. Если первый шаг сейчас стороны подпишут, то все подпишут второй шаг. Для нас сейчас это самое главное, чтобы что-то у нас было с вами на бумаге, кроме просто пункта "прекращения огня"», - сказал он на брифинге в Станице Луганской.

По его словам, государство будет добиваться расшифровки каждого пункта Минских соглашений.

«Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, кто отвечает. Эти вопросы, которые интересуют вас, есть в Минске, есть на Банковой, и мы их каждый раз поднимаем. Нам нужны детали - в этих деталях и будут ответы на все вопросы», - подчеркнул он.

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22 июля Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.

Меры предусматривают издание и введение в действие с 00:00 по киевскому времени 27 июля руководством Вооруженных сил Украины и руководством группировок «Л-ДНР» и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня.

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