​Резников объяснил, как на Донбассе могут появиться миротворцы

Для урегулирования конфликта в Донбассе в любом случае придется прибегнуть к институту миротворцев. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналу «Фокус».



По словам вице-премьера, Россия на это согласится, если будет предложен "режим сохранения лица".



«Россия может согласиться на такой вариант, если речь пойдет о режиме сохранения лица. После захода миротворцев начинается погашение горячей фазы, дальше — переходный период в присутствии международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия. Это реализуемые вещи», — добавил Резников.



По его словам, в любом случае, даже после принятия политического решения о выводе российских войск, на неподконтрольную территорию не смогут зайти полиция и Национальная гвардия, поэтому придется вводить миротворцев.



«Есть такое понятие как "сохранения мира" и "создание мира". "Создание" — это силовая акция, на которую никто не пойдет, в первую очередь Совет безопасности ООН, потому что мандат очень жесткий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" — более вероятная история. Миротворцы заходят и разделяют стороны. Думаю мало кто верит, что это возможно, но теоретически — да», — отметил он.



Также Резников добавил, что существует вероятность применения мандата ОБСЕ, поскольку он вводится в действие в режиме консенсуса— это когда никто не имеет права вето. В частности, вице-премьер возлагает надежду на поддержку со стороны Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в следующем году.

Напомним, в этом же интервью Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что представители России в Трехсторонней контактной группе в Минске не умеют договариваться и что их нужно менять.