Представители России в ТКГ не способны договариваться, их нужно менять — Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналу «Фокус» заявил, что представители России в Трехсторонней контактной группе в Минске не умеют договариваться и что их нужно менять.



Он отметил, что российским представителям чтобы «выйти из этой истории с сохранением лица», нужно научиться договариваться».



«Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это», — добавил Резников.



Также, по его словам, представители ОРДЛО в ТКГ еще более недоговороспособны.



«Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится сверху политическая воля, они будут буксовать», — сказал вице-премьер.



Резников считает, что для дальнейшего продвижения в вопросах мира на Донбассе представителей в российской делегации нужно поменять.



«Самая простая вещь, которая может что-то изменить — ротация. Украина подняла уровень представительства, показала, что готова брать на себя ответственность», — подчеркнул Резников.

Напомним, 22 июля стороны в Трехсторонней контактной группе подписали дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Ожидается, что с понедельника 27 июля вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР» и «ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



На этом же заседании ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье в Луганской области. Новые понкты пропуска должны заработать не позднее 10 ноября 2020 года.