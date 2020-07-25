На Донбассе погиб военный из-за неосторожного обращения с оружием

В четверг, 23 июля, на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный, водитель-электрик 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронский. Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.



По предварительным данным военнослужащий 1966 года рождения скончался от пулевого ранения вследствие неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командование воинской части назначило служебное расследование.

За сутки 24 июля штаб ООС зафиксировал 9 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков на Доньбассе. Погибших или раненых нет.