В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсацию за катастрофу самолета МАУ

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.



«Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый неподалеку Тегерана самолет МАУ. О какой сумме идет речь пока неизвестно.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.



До конца июня Иран не спешил отправлять «черные ящики» со сбитого самолета для анализа зарубежными специалистами. Лишь 29 июня военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки заявил, что ящики отправили во Францию. По словам Торки, ящики были повреждены, поэтому иранские эксперты не смогли их расшифровать. Прокурор также заверил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, а не приказ.