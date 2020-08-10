В Луганской области на блокпосте задержали боевика-контрабандиста

В воскресенье на блокпосте вблизи поселка Широкое Луганская области был задержан житель Станицы Луганской по подозрению в участии в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований (статья 260 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.



«Во время проверки документов данного гражданина по ведомственной системе МВД Украины было установлено, что данное лицо подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, причастно к контрабанде товаров на оккупированной территории и подлежит задержанию», — говорится в сообщении.



Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту, гражданина передали сотрудникам Национальной полиции в Луганской области.