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«Мы ценим жизнь, а не парады»: Зеленский ответил на новое «перемирие» Путина

28 апреля 2025, 22:11

«Мы ценим жизнь, а не парады»: Зеленский ответил на новое «перемирие» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина еще 11 марта положительно ответила на американское предложение полной тишины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев предложил свой вариант – в двустороннем порядке – России: прекратить удары как минимум по гражданским объектам.

«Предложили также сделать полным и продлить на 30 дней прекращение огня на Пасху. Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты. Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает – что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно – это то, что может дать основу реальной дипломатии», – отметил президент.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин анонсировал перемирие на три дня.

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