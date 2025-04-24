Украина уже в мае может объявить дефолт: как это повлияет на карман каждого гражданина

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Украина не смогла договориться об отсрочке выплат по госдолгу в размере $2,6 миллиарда. Если компромисса с инвесторами не найдут в ближайшее время, уже в мае страна может объявить дефолт. Об этом сообщает британское издание Financial Times.



В конце мая Украине нужно будет заплатить около $600 миллионов по специальным долговым обязательствам — так называемым ВВП-варрантам, которые зависят от темпов экономического роста. Если договоренностей с инвесторами не будет, правительство окажется перед выбором: либо заплатить, либо объявить дефолт.



В Минфине говорят, что переговоры еще продолжаются и рассматриваются различные варианты решения ситуации.



В то же время собеседники украинского издания Экономическая Правда в Министерстве финансов отмечают, что FT «драматизируют», ведь дефолт по варрантам не приведет к автоматическому дефолту по остальному внешнему долгу.



24 канал пишет, что Украина предложила кредиторам два варианта:

Полный обмен на суверенные облигации, через повторное открытие существующих облигаций; Изменение условий выпуска ВВП-варрантов. Однако инвесторы были готовы реструктуризировать только майский платеж, требуя более 400 миллионов долларов наличными и конвертацию более 200 миллионов долларов в новые облигации.

Эксперт-экономист Алексей Кущ на своей странице в facebook, отмечает, что по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), общий объем государственного долга Украины в 2025 году впервые превысит критическую отметку в 100% ВВП, и достигнет 110% ВВП.



«Еще в 2022 году я писал, что в течение нескольких лет войны, если не принять необходимые меры, государственный долг Украины достигнет критического уровня в 100% ВВП, и большая его часть — это будет внешний долг в иностранной валюте, а не внутренний в гривне. Помню, как на неформальной встрече с одним высокопоставленным чиновником я использовал все свое красноречие, чтобы убедить его в простой истине: единственный выход для Украины — это системное списание и реструктуризация госдолга в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов. Причем списание долга — на уровне не менее 50%. Для достижения этой цели у нас есть все аргументы: война как глобальный форс-мажор, оккупированные территории, миллионы беженцев за рубежом и внутренне перемещенных лиц. В ответ я услышал аргумент: вот война скоро закончится, и тогда поговорим с кредиторами — они с нами надолго, мы не хотим портить с ними отношения», — отмечает эксперт.



Следует добавить, что Украина уже несколько раз находилась на грани дефолта — в 1998 году, 2000-м, 2015-м и 2022-м. Но каждый раз правительства находили варианты как выйти из ситуации и договаривались с кредиторами, и международными финансовыми учреждениями и регуляторами.



На этот раз по мнению Алексея Куща, окно возможностей закрылось, списали лишь часть долга, и это не спасло Украину от критического уровня задолженности. За которым маячит либо дефолт, либо новая реструктуризация — но уже на более жестких условиях.

Что такое дефолт?

Объявление дефолта страны — это ситуация, когда государство не может или отказывается выполнять свои финансовые обязательства, прежде всего по внешним или внутренним долгам.



Существует несколько видов дефолта — в зависимости от того, кто не выполняет обязательства, какого типа долг и в какой форме происходит нарушение условий договора.



Вот основные виды именно для государств:

Дефолт по внешним обязательствам Дефолт по внутренним обязательствам Технический дефолт Дефолт через реструктуризацию долга с потерями для кредиторов Полный (суверенный) дефолт

Украину сейчас может ожидать технический дефолт и дефолт по внешним обязательствам.

Технический дефолт

Что это: формальное нарушение условий долгового договора без прямого отказа платить.

Как это может произойти: если Украина не сможет вовремя реструктурировать ВВП-варранты или другие обязательства, но пока не объявляет полного отказа от выплат.

Последствия:

Ухудшение репутации на финансовых рынках.

Снижение доверия со стороны инвесторов.

Повышение ставок при будущих заимствованиях.

Это может стать первым шагом к полноценному дефолту, если договоренности с кредиторами не будут достигнуты.

2. Дефолт по внешним обязательствам (фактический)

Что это: официальное заявление или фактическое невыполнение долговых выплат перед иностранными кредиторами (например, по $600 млн в мае 2025 года).

Как это может произойти: если не будет нового соглашения с инвесторами, а Украина не сможет или не захочет осуществить платеж.

Последствия:

Закрытие доступа к рынкам капитала.

Возможное обесценивание гривны.

Повышение инфляции и социальное напряжение.

Давление на переговоры с МВФ и другими донорами.



Это серьезный риск, и он реален, если переговоры в мае провалятся.

Что будет, если Украина объявит дефолт? Что будет с гривной при дефолте?

Для обычных граждан это может иметь следующие последствия:

Падение национальной валюты



Дефолт часто приводит к резкому обесцениванию гривны (или другой нацвалюты), ведь инвесторы теряют доверие к экономике страны. Это означает рост цен на импортные товары (топливо, лекарства, техника), что бьет по кошельку рядового потребителя.



Илона Сологуб, директор по политико-экономическим исследованиям Киевской школы экономики, отмечает: «Курс национальной валюты начинает падать, потому что снижается приток инвестиций. В то же время некоторые инвесторы, которые вкладывали или собирались вкладывать в частные компании в этой стране, пытаются вывести свои дивиденды или отказываются от инвестиций. То есть происходит и снижение курса валюты, и снижение экономического роста».



Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, в комментарии ТСН добавляет: «Негатив от недостижения консенсуса (между Минфином и кредиторами) будет - он ощутится на дополнительном давлении на гривну».



Инфляция



Рост цен может стать стремительным и неконтролируемым. Стоимость продуктов, коммунальных услуг, базовых товаров может значительно увеличиться.



Сокращение государственных расходов



Государство может вынуждено сокращать социальные выплаты, замораживать пенсии, субсидии, зарплаты бюджетникам.



Инфраструктурные проекты, ремонты, строительство могут быть остановлены.



Илона Сологуб также отмечает: «Страна уменьшает расходы, а это означает сокращение каких-то социальных или инвестиционных программ государства».



Безработица



Из-за кризиса многие бизнесы могут закрываться или сокращать штат.



Особенно уязвимыми становятся экспортозависимые и импортозависимые предприятия.



Обесценивание сбережений



Если у вас есть гривневые сбережения - их покупательная способность стремительно упадет. Банки могут ввести ограничения на снятие средств или даже обанкротиться. Константин Денисов, кандидат экономических наук, в статье Гетьман.Медиа предупреждает: «Главная опасность дефолта — обвал валютного рынка, а за ним курс, как следствие, банки могут прекращать выполнять свои обязательства перед вкладчиками».



Ограниченный доступ к кредитам



Банки будут бояться выдавать новые кредиты, а ставки по уже выданным - могут вырасти. Бизнес не сможет привлекать финансирование, потребительские кредиты станут дорогими или недоступными.



Психологическая нестабильность



Люди начинают массово скупать валюту, товары, продукты — это только ухудшает ситуацию. Распространяются паника, недоверие к власти, растет социальное напряжение.

Но:

Последствия зависят от вида конкретного.

В некоторых случаях дефолт становится болезненным, но необходимым шагом к экономическому оздоровлению.





Эксперты сходятся во мнении, что возможный дефолт, если он все таки произойдет, окажет негативное влияние на граждан Украины, включая девальвацию гривны, инфляцию, проблемы с банками и сбережениями, сокращение социальных расходов, снижение инвестиций и экономического роста, а также психологический эффект и панику.



Однако некоторые специалисты считают, что при правильном управлении и поддержке международных партнеров, Украина может избежать худших сценариев.