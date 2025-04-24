Украина уже в мае может объявить дефолт: как это повлияет на карман каждого гражданина

Украина не смогла договориться об отсрочке выплат по госдолгу в размере $2,6 миллиарда. Если компромисса с инвесторами не найдут в ближайшее время, уже в мае страна может объявить дефолт. Об этом сообщает британское издание Financial Times.
В конце мая Украине нужно будет заплатить около $600 миллионов по специальным долговым обязательствам — так называемым ВВП-варрантам, которые зависят от темпов экономического роста. Если договоренностей с инвесторами не будет, правительство окажется перед выбором: либо заплатить, либо объявить дефолт.
В Минфине говорят, что переговоры еще продолжаются и рассматриваются различные варианты решения ситуации.
В то же время собеседники украинского издания Экономическая Правда в Министерстве финансов отмечают, что FT «драматизируют», ведь дефолт по варрантам не приведет к автоматическому дефолту по остальному внешнему долгу.
24 канал пишет, что Украина предложила кредиторам два варианта:
Эксперт-экономист Алексей Кущ на своей странице в facebook, отмечает, что по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), общий объем государственного долга Украины в 2025 году впервые превысит критическую отметку в 100% ВВП, и достигнет 110% ВВП.
«Еще в 2022 году я писал, что в течение нескольких лет войны, если не принять необходимые меры, государственный долг Украины достигнет критического уровня в 100% ВВП, и большая его часть — это будет внешний долг в иностранной валюте, а не внутренний в гривне. Помню, как на неформальной встрече с одним высокопоставленным чиновником я использовал все свое красноречие, чтобы убедить его в простой истине: единственный выход для Украины — это системное списание и реструктуризация госдолга в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов. Причем списание долга — на уровне не менее 50%. Для достижения этой цели у нас есть все аргументы: война как глобальный форс-мажор, оккупированные территории, миллионы беженцев за рубежом и внутренне перемещенных лиц. В ответ я услышал аргумент: вот война скоро закончится, и тогда поговорим с кредиторами — они с нами надолго, мы не хотим портить с ними отношения», — отмечает эксперт.
Следует добавить, что Украина уже несколько раз находилась на грани дефолта — в 1998 году, 2000-м, 2015-м и 2022-м. Но каждый раз правительства находили варианты как выйти из ситуации и договаривались с кредиторами, и международными финансовыми учреждениями и регуляторами.
На этот раз по мнению Алексея Куща, окно возможностей закрылось, списали лишь часть долга, и это не спасло Украину от критического уровня задолженности. За которым маячит либо дефолт, либо новая реструктуризация — но уже на более жестких условиях.
Объявление дефолта страны — это ситуация, когда государство не может или отказывается выполнять свои финансовые обязательства, прежде всего по внешним или внутренним долгам.
Существует несколько видов дефолта — в зависимости от того, кто не выполняет обязательства, какого типа долг и в какой форме происходит нарушение условий договора.
Вот основные виды именно для государств:
Украину сейчас может ожидать технический дефолт и дефолт по внешним обязательствам.
Что это: формальное нарушение условий долгового договора без прямого отказа платить.
Как это может произойти: если Украина не сможет вовремя реструктурировать ВВП-варранты или другие обязательства, но пока не объявляет полного отказа от выплат.
Последствия:
2. Дефолт по внешним обязательствам (фактический)
Что это: официальное заявление или фактическое невыполнение долговых выплат перед иностранными кредиторами (например, по $600 млн в мае 2025 года).
Как это может произойти: если не будет нового соглашения с инвесторами, а Украина не сможет или не захочет осуществить платеж.
Последствия:
Это серьезный риск, и он реален, если переговоры в мае провалятся.
Для обычных граждан это может иметь следующие последствия:
Но:
Эксперты сходятся во мнении, что возможный дефолт, если он все таки произойдет, окажет негативное влияние на граждан Украины, включая девальвацию гривны, инфляцию, проблемы с банками и сбережениями, сокращение социальных расходов, снижение инвестиций и экономического роста, а также психологический эффект и панику.
Однако некоторые специалисты считают, что при правильном управлении и поддержке международных партнеров, Украина может избежать худших сценариев.