Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Бизнес-ассоциации помогут правительству с программой экономического развития Донбасса

19 августа 2020, 13:25

Бизнес-ассоциации помогут правительству с программой экономического развития Донбасса

Украинские бизнес-ассоциации поддержали инициативу правительства по разработке концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции. 

Отмечается, что представители бизнеса наработают и предоставят министерству свои предложения, которые они считают целесообразными при будущем формировании стратегии.

Среди них, в частности, предложения по развитию инфраструктуры, поставки электроэнергии и ведения экономической деятельности субъектами микро-, малого и среднего бизнеса.

Представители бизнес-ассоциаций подчеркнули также необходимость развивать не только экономического направления, но и необходимую для жителей Донбасса инфраструктуру — социальную, культурную, гуманитарную.

Вице-премьер-министр Алексей Резников объявил о подготовке стратегии экономического развития Донбасса. Ожидается, что в сентябре в правительстве будет представлена ее дорожная карта.

«Наша цель — создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров», — рассказал Резников.

ТЕГИ

Прочее
Инвестиции Экономическое развитие Донбасса

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:53
В «ДНР» еще точно не знают, как будут работать школы в условиях COVID-19
10:35
«ДНР» заявила о двух умерших и 33 заболевших коронавирусом за сутки
09:52
«ЛНР» сообщила о 634 случаях коронавируса
21:37
В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:23
ОБСЕ снова зафиксировала вертолеты у неподконтрольного участка границы
14:10
В Донецке «ДНР» устроит празднование Дня города на фоне COVID-19
10:36
«ДНР» сообщила о 24 заразившихся и одном умершем из-за COVID-19 за сутки
09:42
За 2 дня СММ ОБСЕ 5 раз столкнулась с ограничением свободы передвижения
08:55
Глава «ДНР» назначил себе нового помощника. Он может быть фигурантом дела о закупке угля у «ЛНР»
22:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:26
«ЛНР» показала подготовку к строительству нового КПВВ
14:45
Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек
13:16
В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине
23:45
Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа
все новости
15:04
Внеочередная сессия Рады состоится 25 августа. Рассмотрят повышение «минималки»
14:56
Реконструкцией Краматорской фильтровальной станции займется фирма из окружения нардепа Ефимова
14:30
В Кремле подтвердили подготовку встречи помощников лидеров «нормандского формата»
14:18
Украина выходит еще из нескольких договоров в рамках СНГ
13:55
В Кремле пообещали пока не отправлять военную помощь в Беларусь
13:53
Суд арестовал снайпера «ЛНР», которого задержали при пересечении линии соприкосновения
13:25
Бизнес-ассоциации помогут правительству с программой экономического развития Донбасса
13:01
«Фейк и манипуляция». В СБУ отрицают вербовку «вагнеровцев»
12:53
В «ДНР» еще точно не знают, как будут работать школы в условиях COVID-19
12:14
В рядах ВСУ выявили 40 заболевших коронавирусм за сутки
11:37
Число заболевших коронавирусом на Луганщине превысило 200
11:07
СМИ: Российского блогера обвиняют в передаче секретных данных о московском метро в Украину
10:35
«ДНР» заявила о двух умерших и 33 заболевших коронавирусом за сутки
10:08
Ермак об истории с «вагнеровцами»: Это выглядит как дезинформационная кампания
09:52
«ЛНР» сообщила о 634 случаях коронавируса
все новости
ВИДЕО
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
18 августа, 19:27
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
15 августа, 21:30
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция