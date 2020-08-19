Бизнес-ассоциации помогут правительству с программой экономического развития Донбасса

Украинские бизнес-ассоциации поддержали инициативу правительства по разработке концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.



Отмечается, что представители бизнеса наработают и предоставят министерству свои предложения, которые они считают целесообразными при будущем формировании стратегии.



Среди них, в частности, предложения по развитию инфраструктуры, поставки электроэнергии и ведения экономической деятельности субъектами микро-, малого и среднего бизнеса.



Представители бизнес-ассоциаций подчеркнули также необходимость развивать не только экономического направления, но и необходимую для жителей Донбасса инфраструктуру — социальную, культурную, гуманитарную.

Вице-премьер-министр Алексей Резников объявил о подготовке стратегии экономического развития Донбасса. Ожидается, что в сентябре в правительстве будет представлена ее дорожная карта.



«Наша цель — создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров», — рассказал Резников.