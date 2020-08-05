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В Украине создают новую экономическую стратегию для Донбасса. Первые результаты обещают к сентябрю

05 августа 2020, 11:44

В Украине создают новую экономическую стратегию для Донбасса. Первые результаты обещают к сентябрю

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабинету министров может быть представлена ее дорожная карта. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины», — написал он в колонке для Atlantic Council.

По словам Резникова, это можно описать как украинский подход к понятию «особый статус» для Донбасса с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне. Он добавил, что этот процесс может распространиться на оккупированные Россией районы после их освобождения.

Вице-премьер отметил, что инвесторы в современном мире работают и в горячих точках. Он рассказал, что провел десятки бесед с иностранными дипломатами, представителями международного бизнеса и украинскими инвесторами, которых гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

«Наша цель — создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров», — поделился планами Резников.

Вице-премьер надеется представить правительству дорожную карту экономического развития Донбасса в сентябре. «Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен исходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов», — отметил он.

Резников подчеркнул, что данная стратегия — это «не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу».

По его мнению, в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Украина идеально подходит для диверсификации производств за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к странам ЕС, а регион Донбасса обладает многими специфическими характеристиками, необходимыми для того, чтобы играть ведущую роль в этом процессе.

Резников считает очевидным, что на седьмом году войны российское толкование «особого статуса» для Донбасса неприемлемо. «Вместо того чтобы помогать в урегулировании конфликта, подход Москвы специально разработан для ускорения распада Украины. Чем раньше эта тупиковая модель будет отброшена, тем лучше. Прочный мир может быть достигнут только путем создания более светлого будущего для людей восточной Украины, которое подрывает способность России дестабилизировать украинское общество», — подчеркнул он.

Вице-премьер провел историческую аналогию, написав, что европейские инвестиции могут создать «новую эру возможностей роста» на Донбассе, как когда-то они превратили этот регион в один из промышленных двигателей континента в XIX веке.

По его словам, нужно сосредоточиться на создании новой экономики, так как российская агрессия «разрушила Донбасс довоенной эры» и уже бессмысленно говорить просто о «восстановлении региона».

«Трагедия войны превратила промышленные центры Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях», — указал Резников.

Накануне новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за создание свободная экономической зоны на Донбассе.

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