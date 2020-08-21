ОБСЕ заметила новые мины у городов Донбасса, которые устанавливают по обе стороны конфликта

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие мин по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области. Некоторые из них обнаружены впервые. Об этом говорится в отчете миссии.



17 августа беспилотник СММ зафиксировал примерно 50 предположительно противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда в поле к юго-востоку от подконтрольной Украине Марьинки. Примерно в одном километре к северо-северо-западу от этих мин тот же БПЛА зафиксировал около 30 противотанковых мин (часть большего минного поля), установленных рядом с дорогой местного значения. Все эти мины, по оценке наблюдателей, принадлежат Вооруженным силам Украины.



Примерно в трех километрах далее к северу от вышеуказанных мин тот же БПЛА впервые зафиксировал в поле 12 предположительно противотанковых мин (ТМ-62), которые, как предполагают в ОБСЕ, принадлежат «вооруженным формированиям» — группировке «ДНР».



Кроме того, 17 августа беспилотник миссии ОБСЕ вновь зафиксировал примерно 50 противотанковых мин в поле примерно в 2,5 км к юго-юго-востоку от подконтрольной Украине Красногоровки. Примерно в одном километре к северу от этих мин зафиксировано около 50 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда поперек дороги между Красногоровкой и неподконтрольной Украине Старомихайловкой. Все вышеуказанные мины, по оценке СММ ОБСЕ, принадлежат Вооруженным силам Украины.



В тот же день на западной окраине Старомихайловки БПЛА вновь зафиксировал 24 противотанковые мины, установленные на вышеупомянутой дороге. По оценке, мины принадлежат «вооруженным формированиям».