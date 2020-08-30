За сутки COVID-19 диагностировали у 2096 человек в Украине

За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2096 человек. Еще 596 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Большинство случаев COVID-19 вчера зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.



С начала пандемии в Украине выявлено 119 074 случаев заболевания коронавирусом. Из них 56 734 человек выздоровели, 2 527 — умерли.