По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 17 жителей Донецкой области. С начала исследований в области известно о 1 484 случаях COVID-19. Из них 1 023 человека уже выздоровели, а 19 — умерли. Продолжают лечение 428 пациентов.



В Луганской области за прошедшие сутки подтверждено 28 новых случаев заболевания коронавирусом, четверо из них прибыли из временно оккупированной территории. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории Луганщины выявили 357 случаев COVID-19. Из них 199 человека уже выздоровели, а 3 — умерли.



В группировке «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки выявили 35 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая — умерли мужчины в возрасте 67 и 77 лет. По состоянию на утро 2 сентября «ДНР» всего подтверждает 2 595 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 243 человек, а 143 умерли.



Группировка «ЛНР» сегодня не обнародовала статистику о заболеваемости.





Политика



Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.



Общество



Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон сообщил, что миссия фиксирует «нетипично низкий показатель» нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе.



Компания «Внешторгсервис», которая контролирует крупнейшие промышленные предприятия на подконтрольной группировке «ДНР» территории, летом начала процесс транспортировки немецкой дуговой сталеплавильной печи ДСП-150 Siemens VAI с Донецкого металлургического завода (ДМЗ) на Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ).



Донецкий метзавод остановил выпуск продукции более года назад. А предприятие в Енакиево еще работает, хоть и имеет проблемы со сбытом.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили новые продления траншей возле Ужовки и Водяного в Донецкой области.



На дороге возле микрорайона Трудовские в Донецке миссия ОБСЕ впервые зафиксировала противотанковые мины.

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