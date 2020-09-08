В Донецкой области отчитались о росте местных бюджетов на фоне COVID-19

За период с январь по август 2020 года финансовые поступления в общий фонд местных бюджетов Донецкой области составили 8 миллиардов 531 миллион гривен без учета межбюджетных трансфертов. Это на 40,7 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Такие данные привела народный депутат от фракции «Слуга народа» Элла Репина.



В частности, по городам областного значения прирост составил 1,8%, по районам — 5%, по объединенным территориальным громадам — 3,7%.



За 9 месяцев этого года из государственного бюджета в местные поступило 3 миллиарда 898 миллиона гривен субвенции. В частности, 1 миллиард 904 миллиона гривен — на образование, 766,5 миллиона гривен — на медицину, 1 миллиард 227 миллиона — на иные цели.



По словам депутата, такое положение дел является поводом для осторожного оптимизма. «Увеличение поступлений в местные бюджеты дает нам возможность вкладывать средства в инфраструктурные проекты и восстановление Донбасса», — подчеркнула Репина.

Объем инвестиций в экономику Донецкой области за первое полугодие 2020 года сократился на 35,2% из-за пандемии коронавируса. Также в регионе снизилось промышленное производство.