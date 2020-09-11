В Украине впервые выявили более 3 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Украине за сутки выявлено 3 144 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, что стало новым антирекордом за время пандемии. При этом 1 128 человек выздоровели, 53 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



За все время пандемии в Украине выявили 148 756 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 67 005 человек, а умерли — 3 076. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число зафиксированных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (404), в Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198) и Львовской (174) областях.