Ермак и Козак прибыли в Берлин на переговоры «нормандских» советников по Донбассу

Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин, где сегодня должны начаться переговоры в Нормандском формате на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сообщает сайт главы государства.



Отмечается, что делегацию возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



По словам Андрея Ермака, украинская сторона в очередной раз подтверждает «огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле».



«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», — подчеркнул он.



По его словам, перемирие на Донбассе показало, что все возможно, если есть желание.



«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата», — подчеркнул глава ОП.



Обновлено. В Берлин также прибыл заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Последний раз политсоветники «нормандской четверки» собирались 3 июля в Берлине. Тогда сторонам удалось договориться о согласовании дополнительных мер о прекращении огня на Донбассе (его окончательной утвердили в ТКГ 22 июля). Вместе с тем по итогам встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что прорыва достичь не удалось.



В частности, по словам представителя Кремля, «не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», что предусмотрено Минскими соглашениями.