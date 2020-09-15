Зеленский: У Украины нет «отношений» с РФ после аннексии Крыма и войны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает преждевременным говорить о налаживании взаимоотношений Украины с РФ. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом в Вене 15 сентября.



«К сожалению, мы потеряли это слово ("отношения", — прим.). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.



«А сегодня 14 тысяч погибших, сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что «между нами», — добавил он.



В то же время Зеленский подчеркнул, что между Украиной и РФ начался диалог, который привел к установлению режима «тишины» на Донбассе.



«Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить», — отметил он.



Ранее Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине.