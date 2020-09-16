В ВСУ второй день подряд фиксируется летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины произошел восьмой летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.



15 сентября умер военнослужащий в Ивано-Франковской области. Мужчина заболел острой формой болезни 19 августа и был госпитализирован в местную городскую больницу.



«Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата», — говорится в сообщении.



Кроме этого, за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай COVID-19. Из них семеро человек госпитализированы.



По состоянию на утро 16 сентября коронавирусом в ВСУ болеет 630 человек. С начала пандемии выздоровели 1637 человек.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 779 человек.



Вчера, 15 сентября, сообщалось о седьмом летальном случае вследствие заболевания коронавирусом.