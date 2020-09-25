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Боррель: Я сказал Зеленскому, что ЕС — не благотворительная организация

25 сентября 2020, 19:59

Боррель: Я сказал Зеленскому, что ЕС — не благотворительная организация

Европейский Союз рассчитывает, что Украина полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Об этом говорится в статье высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля для «Европейская правды».

«Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина», — отметил Боррель.

Он напомнил, что Евросоюз и его страны-члены помогают Украине бороться с коронавирусным кризисом, выделив более 190 млн евро по инициативе «Команда Европа».

«В последние месяцы кризис, вызванный COVID-19, ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине, как и в других странах мира. Во втором квартале текущего года ВВП Украины упал на 11,4%. Однако не все действующие трудности в Украине «связаны с COVID-19», — подчеркнул он.

Боррель отметил, что олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние, и, например, они обладают большинством национальных телеканалов.

«Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества», — подчеркнул дипломат.

Боррель на этой неделе находился с визитом в Украине и, в частности, напомнил о важности независимой работы антикоррупционных органов и избежания политизации правоохранительных органов.

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