Зеленский: ЕС присоединится к платформе по деоккупации Крыма

Европейский Союз согласился присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина — ЕС.



«Я рад, что ЕС готов присоединиться к нашей инициативе Крымская платформа. Кроме того, мы подробно обсудили нарушения прав человека в Крыму, страдающих от оккупации и преследований», — сказал он.



Зеленский также добавил, что ЕС и Украина в очередной раз призвали Россию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей.



23 сентября Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.