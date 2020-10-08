В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области сложилась ситуация, когда лаборатории не справляются с потоком исследований на коронавирус, которые нужно провести. Об этом во время брифинга в Луганске заявил «главый санитарный врач» Дмитрий Докашенко, передает ЛИЦ.



Он отметил, что сейчас в ОРЛО наблюдается «значительный рост заболеваемости как сезонными инфекциями — это ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), так и теми инфекциями, которые были с нами на протяжении предыдущего периода — это коронавирусная инфекция и значительный рост атипичных пневмоний».



Это, как отметил Докашенко, повлекло за собой большое количество людей, которые обращаются за медицинской помощью, многие из них нуждаются в госпитализации и нахождении в больницах.



«Главный санврач» напомнил, что для того, чтобы определить, в какое медицинское учреждение необходимо госпитализировать заболевшего «и провести дифференциальную диагностику, необходимо проводить лабораторные исследования».



«Однако возможности лабораторий [проводящих исследования методом] полимеразных цепных реакций ограничены, и ограничиваются они где-то в количестве от 200 до 250 исследований в сутки. При этом количество материалов, которое доставлялось в предыдущий период в сутки составляло от 500 до 700 исследований, — рассказал Докашенко.



Он отметил, что для упорядочивания проведения исследований были перераспределены потоки доставки материала в лаборатории по тем учреждениям, «которые испытывают наиболее острую необходимость в наиболее быстром проведении исследований». «На сегодняшний момент преимущественно это территория города Луганска», — уточнил Докашенко.



При этом он подчеркнул, что лаборатории продолжают проводить исследования материалов и из других городов и районов.



Также Докашенко рассказал, что был однодневный простой из-за отсутствия расходных материалов — пробирки эппендорфа. По его словам, эту проблему удалось решить.



Еще он пообещал, что в ближайшее время число проводимых ПЦП-тестов на COVID-19 вырастет за счет того, что к проведению исследований подключат частные лаборатории.

«ЛНР» выявила 1 111 заболевших COVID-19. Из них 830 человек выздоровели, 43 умерли.



Ранее «ЛНР» признала резкий рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Отметим, что пневмонию мог вызвать COVID-19. Также сообщалось об отсутствии многих лекарств в аптеках.