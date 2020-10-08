«Нет лекарств и врачей». В эфире у Соловьева рассказали об эпидемии коронавируса в Донецке и Луганске

Подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории Донбасса охватила эпидемия коронавируса, реальных масштабов которой никто не знает. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, который уехал в Москву в 2014 году.



«Там эпидемия. Пневмония — это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому», — заявил он.



Килинкаров напомнил, что на днях от двусторонней пневмонии в Луганске, откуда он сам родом, умер артист Юрий Дерский. «Человек лежал на койке и понимал, что его никто не вылечит», — подчеркнул бывший нардеп и частый гость эфиров Соловьева.



По словам Килинкарова, единственный бизнес, который сейчас процветает в ОРДЛО — это оказание похоронных услуг. В сложившейся ситуации, как он считает, региону должна помочь Россия. «Пусть не обижаются россияне, но перед этими людьми вы обязаны это сделать. Хотя бы какую-то группу специалистов туда отправить», — предложил Килинкаров.



Также он выразил недоумение действиями глав «Л-ДНР». «Они вообще понимают, что там происходит? Одни поздравления [от них звучат] <...> Я боюсь, что мы там получим очень нелояльное население», — резюмировал экс-нардеп.

За все время исследований «ДНР» подтверждает 4 071 заболевших. Из них выписаны 2 180 человек, а летальных случаев — 247.



«ЛНР» признает 1 111 заболевших COVID-19. Из них 830 человек выздоровели, 43 умерли.



При этом реальные масштабы эпидемии на неподконтрольных Украине территориях Донбасса неизвестны.



Сама «ЛНР» признает резкий рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Отметим, что пневмонию мог вызвать COVID-19. Также сообщалось об отсутствии многих лекарств в аптеках.



Ситуацию, по всей видимости, усугубили массовые концерты, которые «ДНР» и «ЛНР» проводила в конце лета — начале сентября по случаю дней городов, а также Дня освобождения Донбасса.Во время мероприятий собдюдения карантинных мер не требовалось.