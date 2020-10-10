«ЛНР» временно отменила льготы на проезд из-за коронавируса

Группировка «ЛНР» временна отменила льготы на проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан, в том числе учащимся, из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее постановление приняло так называемая «правительство».



Распоряжение не распространяется на лиц, которые следуют на гемодиализ, госпитализацию в учреждения здравоохранения при предъявлении подтверждающих документов.



По состоянию на утро 10 октября группировка признает 1178 случаев заболевания. Из них с полным выздоровлением выписаны 854 пациентов, 48 скончались.