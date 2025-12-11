Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Кто не слышит жителей Донбасса: Пушилин проигнорировал разрушенные города и острые вопросы на «прямой линии»
11 декабря 2025, 15:30

Кто не слышит жителей Донбасса: Пушилин проигнорировал разрушенные города и острые вопросы на «прямой линии»

Стрит-фуд в разрушенной войсками РФ Авдеевке, Донецкой области. Фото: соцсети Стрит-фуд в разрушенной войсками РФ Авдеевке, Донецкой области. Фото: соцсети

Прямую линию с главой так называемой «Донецкой народной республики» Денисом Пушилиным, которая прошла в эфирах временно оккупированных территорий 9 декабря, жители Донецка и других городов назвали «пустыми разговорами перед 19 декабря» — накануне праздника Святого Николая (по старому календарю).

«Неудобные» вопросы, которых под трансляцией в социальной сети «ВКонтакте» было несколько сотен, администраторы постоянно подтирали, а сразу же по окончании прямого эфира и полностью удалили. В мессенджере «Телеграм», комментарии продержались дольше только потому, что нарезки из прямого включения появлялись в новостных пабликах отдельными «порциями» и опцию комментариев там пока еще не удалили.

Разумеется, сам глава группировки «ДНР» совместно со своими чиновниками-хозяйственниками, почти два часа убеждал жителей Донетчины, что жизнь налаживается, что подкреплялось видеосюжетами из «освобожденных», а на самом деле разрушенных российской армией городов и поселков, где оставшиеся там немногочисленные жители сердечно благодарили «отца республики» за какой-нибудь отремонтированный отрезок дороги, дорожный знак, недостроенный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), аптеку и прочие признаки «развития». Но при этом не забывали просить и о насущном, или нечаянно проговаривались о серьезных проблемах.

Скорую не дождешься. Один врач на четыре села

Например, счастливые обладатели недостроенного ФАПа в селе Придорожное Старобешевского района, попросили себе еще одного фельдшера, ибо сейчас работает один на четыре села.

Позвонившая в студию дончанка пожаловалась, что 45 минут ждала скорую для дочери, страдающей эпилепсией. Притом, приехавшие на вызов врачи предупредили мать ребенка, что с нового года ждать придется еще дольше, так как врачи увольняются.

Подобных комментариев было множество. Кое-кто скорой и вовсе не дождался. Люди жаловались так же на отказы в госпитализации. А жители Мариуполя, в котором до так называемого «освобождения» были многопрофильные больницы, в том числе, детская, интересовались, когда теперь в городе появится… педиатрическое отделение.


Жители также возмущались тем, что и на прием к врачу теперь попасть непросто: даже в таких крупных городах, как Горловка, не говоря о периферии: «По факту принимают два терапевта на весь город, записываться нужно в 6:00 утра», — пожаловалась одна горловчанка.

Подключившийся к эфиру «министр здравоохранения» оккупационной администрации «ДНР» заверил, что подготовка медиков идет очень интенсивно. В ноябре были обучены для работы в выездных бригадах неотложной помощи 45 человек, за декабрь подготовят еще 50. А кроме того приняты на работу на подстанции «скорой» 31 выпускник медицинского коллежа и еще целых шесть будущих врачей — из Донецкого медицинского университета, а на будущий год подключаться еще аж пять.

Практика студентам-медикам теперь разрешена уже со второго курса (в этом году в России и на оккупированных территориях из-за нехватки врачей, к приему пациентов также подключили студентов-медиков и медсестер).

По словам «министра», диспетчеров линии 103 обучают сортировать вызовы, выбирая действительно срочные, а дозвон в неотложку интенсивно оцифровывают, чтобы звонки на линии 103 удерживались в режиме ожидания.

Ну, а когда пациенты поголовно установят у себя на телефонах российский национальный мессенджер MAX, то в чат-боте или в приложении «Госуслуги» записываться к врачу можно будет в один клик, заверил «министр». Правда, не уточнил, сколь долго придется ожидать своей очереди на прием. А также что мессенджер MAX опасен, ведь фактически контролируется российскими спецслужбами и позволяет отслеживать переписку, контакты и активности пользователей на оккупированных территориях.

Пациенты из той же Горловки пишут, что без указанного приложения и мессенджера на телефоне, ко многим специалистам уже и не записывают. А к узкопрофильным нужно или ожидать приема около месяца, или уже не записывают — отправляют в Донецк.

Пушилин призвал жителей сигнализировать о пустующем жилье

Во время прямой линии Пушилин разумеется, убеждал жителей, что ситуация в сфере здравоохранения неуклонно улучшается. Он отчитался о росте количества отремонтированных объектов здравоохранения (таковых якобы 119 в этом году) и открытии новой диагностической лаборатории. А также пообещал, что к 2030 году будет построено 96 ФАПов и рассказал о том, как будет решаться главная проблема удержания медицинских кадров на селе — обеспечение жильем.

По словам Пушилина, в рамках программы «Земский доктор» (аналогичная действует и на территории России) монтируются модульные домики, рассматриваются вопросы ипотечного индивидуального строительства. А кроме того, ускоренными темпами наполняют «маневренный фонд»: это фонд якобы «бесхозного» жилья, которое по упрощенной судебной процедуре обращено в муниципальную собственность. Пушилин призвал жителей «сигнализировать» о наличии пустующего жилья для скорейшего наполнения маневренного фонда, за счет которого и обеспечат жилье молодых специалистов. Мол, тогда новые кадры прямо побегут работать в село.

Напомним, «Новости Донбасса» уже писали о том, что сроки регистрации жилья на ВОТ в Росреестре могут быть сокращены, таким образом, количество якобы «бесхозного» жилья, которое на самом деле будет незаконно отобранным у владельцев, — резко увеличится.

Отметим, что в комментариях люди попутно интересовались, когда же «ДНР» начнет приватизацию жилья. Этот вопрос в эфире не поднимался.

Дорог нет: во дворах — сплошные ямы

В эфире Пушилин заявил, что «в этом году …удалось превысить план по ремонту и восстановлению автодорог почти вдвое от запланированного, и люди это заметили».

Но в комментариях жители пишут, что не заметили, а ямы во дворах сохраняются в течение всех 12 лет оккупации.

Дороги ремонтируют за счет российских регионов-шефов — Москвы и Кузбасса, например. Этого никто и не скрывает. И укладывать их приезжают оттуда же — местных ремонтников не сыскать — кто уехал, а кого отправили на войну против своей же страны.


Тарифы на коммунальные услуги растут, а качество услуг — нет

В комментариях люди жаловались на то, что зарплаты за ростом тарифов на коммунальные услуги и товары первой необходимости не поспевают, а качество услуг только снижается.

Одна из авторок комментариев в соцсетях подсчитала, что к марту 2025 года оплата за коммунальные услуги «необоснованно увеличилась в 4,5 раза». Женщина пишет, что ей насчитывают оплату за услуги «как в многоэтажных домах со всеми удобствами», которые не только не предоставляются, но даже не предусмотрены в ее деревянном домике, 1949 года постройки.

«Обращалась в местную управляющую компанию, они ничего не знают. А мы еще и уголь покупаем по 11-12 тысяч рублей на год», — пишет она и просит Пушилина разобраться.

Далеко не все вопросы о высоких тарифах на коммунальные услуги пустили в эфир. Но всех, кто считает тарифы необоснованными, Пушилин утешил тем, что они хотя бы пока еще не выведены на уровень ростовских.

«Компенсацию разницы тарифов получаем из федерального бюджета», — сказал Пушилин. То есть, Россия продолжает дотировать регион.

Во время проведения «прямой линии» Пушилина, тут же появилась новость о том, что Путин заявил об увеличении тарифов ЖКХ — «из-за инфляционных процессов» и конкретно были оглашены новые тарифы на электроэнергию.

«Тарифы на электроэнергию в России вырастут в среднем на 11% — с января из-за повышения НДС (с 20% до 22%) и с октября по индексу инфляции 11,3%. В ДНР — 2,89 руб./кВт⋅ч, ЛНР — 2,86 руб. Самые низкие — в Иркутской области (2 руб.), высокие — в Чукотке (12,84 руб.) и Якутии (10,93 руб.). В Москве — 8 руб., СПб — 7,08 руб.», — говорилось в сообщении.

Потребителей подорожание не удивило, но возмутило.


Благоустройством территорий займется партия

Жаловались жители на неблагоустроенные придомовые территории и несвоевременный вывоз мусора. Жительница улицы капитана Ратникова в Калининском районе Донецка (это далеко не периферийный район города), просила обратить внимание на мусорную свалку у них во дворе, «длиною в 30 метров и высотой с человеческий рост». Пушилин пообещал, что свалкой займутся.

А тем, кто во время прямого эфира просил благоустроить придомовые территории, глава оккупационной администрации ответил, что он поручил партии «Единая Россия» создать партийный проект по благоустройству «ДНР».

«Надо объединить все преобразования городов и сел — не только федеральные, но и местные инициативы, и вовлекать в них граждан. У людей также должен быть механизм, через который они могут сообщить о том, что надо привести в порядок улицу, подлатать тротуар, скосить выросшую траву. И крайне важно, чтобы эта работа приносила результат. В этом направлении рассчитываю на команду Донбасса», — сказал Пушилин во время эфира.

В комментариях заявление о том, что теперь по поводу стрижки газона можно будет обращаться в партком, как во времена СССР, вызвало волну недоумения.


Пушилин отрапортовал, что запустил котельные. Жители пишут, что теплее не стало

Во время прямой линии Пушилин отметил, что этой зимой решен вопрос с теплоснабжением.

«Мы пошли на непростые шаги в августе, чтобы заполнить систему (водой). Если бы мы не начали эту работу, то в холода у нас бы не было возможности запустить систему. Эта работа была грамотно проведена "Донбасстеплоэнерго"», — заявил Пушилин.

Но в комментариях жители пишут, что теплее у них в квартирах не стало.


В «ДНР» нашли виновных в водной катастрофе Донбасса

А главным вопросом, конечно, было обеспечение водой. Люди требовали, если уж вода не идет по графику — раз в три дня, то обеспечить их подвозом воды, поставить бочки во дворах.


Пушилин заверил, что этот вопрос в приоритете и жителей, особенно «юга республики», уже прямо в декабре-январе ждут «существенные улучшения». Жители, правда, почему-то не поверили.


По словам Пушилина, российские строители тянут вторую ветку из Дона — первая, напомним, решила проблему аж на 6%.


И внось в этом контексте всплыл вопрос очистки шахтных вод.

«Хочу заострить внимание на том, что где-то мы еще не смогли выстроить вполне ситуацию, где выдерживаем графики. Где-то все еще выстраивается работа по подвозу воды. Мы сейчас видим, что, как и рассчитывали, подходим к тому что в декабре-январе будет достроен один из водоводов. Существенное улучшение будет на юге Республики. Помогает в исследованиях российская академия наук. Мы исследуем возможно или нет безопасно использовать шахтные воды. Вопрос в стоимости и скорости реализации проекта», — завил Пушилин.

Но самым громким стало его заявление о том, что «водная блокада» — это не случайность и виновники ее установлены.

«Виноваты конкретные лица, которые отдали соответствующие распоряжения, и была устроена водная блокада для жителей Донбасса. Это не случайность и не совпадение», — сказал он.

В комментариях мгновенно отреагировали и потребовали назвать имена «вредителей».

Пушилин жителям Мариуполя: «Вам вообще грех жаловаться!»

Пушилин также заверил, что ведется ремонт и замена лифтов, а также восстановление внешнего освещения: «более 500 км кабелей было заменено и более 13 тыс. опор были восстановлены» и вскоре будет восстановлено энергоснабжение в разрушенном и оккупированном российскими войсками Курахово. Напомним, РФ захватила этот город в Донецкой области почти год назад — в начале января 2025-го, но спустя целый год(!!!) город без света.

Один житель Мариуполя поинтересовался, когда восстановят освещение на его улице, чем вызвал гнев у главаря «ДНР»: «А вам вообще грех жаловаться!», — ответил ему Пушилин, рассказав, как много делают для Мариуполя российские «шефы». А за средства федерального бюджета РФ в Новоазовском районе достраивается международная (из России) объездная трасса.

Тем не мене, Пушилин признал: «Жители республики с учетом освобожденных территорий живут очень по-разному, где-то мы уже занимаемся налаживанием комфортных условий, а где-то еще населенные пункты требуют работ по подключению света и воды. Ко всему не во всех города и поселках безопасно из-за близости к линии фронта».

В комментариях тут же поинтересовались где в так называемой «республике» живут с комфортом.


В комментариях также отметили, что в том же Мариуполе, где с момента полной оккупации города было построено 70 домов, 600 разрушенных было снесено и люди не получили ни компенсации, ни жилья взамен. А в строящиеся домах квартиры продаются в ипотеку.

В ходе прямого эфира Пушилин дал поручение оперативно реагировать на случаи повреждения жилья в результате боевых действий. Но, судя по комментариям, оперативности в этом вопросе не наблюдается.

Вопросы, которые остались без ответов

Остался без ответа вопрос жительницы Горловки, которая интересовалась выплатой компенсации за ранение — она пострадала при обстреле.

Обращения по выплате долгов по зарплатам закрывшихся и закрывающихся шахт объединений «Артемуголь» и «Ордхоникидзеуголь», а также бывшего УТСЗН (управления по труду и социальной защите населения) остались без ответов. Притом, комментаторы вынуждены были дублировать свои обращения — они так и писали, что размещают свои вопросы повторно, потому что администраторы их удаляют.


А жителей городов, которые в ходе полномасштабного вторжения Россия фактически стерла с лица земли, как например, Бахмут( до возвращения исторического названия — Артемовск) Пушилин и вовсе не удостоил своим вниманием.


Об этих разрушенных городах лишний раз не упоминают потому, что восстанавливать их, похоже, и не собираются. Пушилин уже объявил о создании на этих пустующих пространствах зоны туризма — так сказать, «по местам российской боевой славы».

«Турпоток в ДНР к 2044 году, при условии реализации проектных предложений Единого института пространственного планирования РФ, суммарно составит не менее 1 100 000 посетителей», — заявил Пушилин.

Так что руины, которые оставили после себя российские солдаты для такого бурного потока туристов, скорее всего сохранят. Вот в Авдеевке, например, уже фотозона имеется.



Авторка: Елена Смирнова

ТЕГИ

Места
Макеевка Донецкая область ДНР Мариуполь Донецк
Люди
Денис Пушилин
События
прямая линия
@novosti.dn.ua

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
все новости
18:15
Дроны атаковали химзавод в Смоленской области
16:51
Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине
16:51
Премьер-министр ответила, когда ожидается уменьшение отключений света в Украине
16:41
Из оккупации вернули еще одну группу украинских детей
16:31
В Дарницком районе Киева прогремели взрывы: есть жертвы
16:07
Россия распространила фейк о «забитой ранеными и погибшими украинскими военными» больнице в Дружковке. Что известно
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:43
Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
15:19
Российская армия продвинулась на Лиманском направлении – DeepState
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
15:00
На Черниговщине ликвидировали прорыв российской ДРГ из 15 бойцов
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
14:14
Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших
13:33
Беларусь усиливает торговую зависимость от России — отчет СВР
13:16
Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи
12:51
Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
12:06
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:04
ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11:31
В РФ оштрафовали студента за поиск информации об «Азове»
11:23
Российские войска из «Смерча» обстреляли Славянск: в городе повреждены дома
11:17
Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном
10:50
РФ атаковала Украину «Шахедами» и «Искандерами»: данные ПВО
10:36
Украинские дроны поразили крупнейшую нефтеплатформу РФ на Каспии
10:35
Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем
09:59
Украинская авиация дважды ударила HAMMER по позициям РФ в Степногорске
09:51
Украинские военные разбили мотоколонну армии РФ под Покровском
09:15
На Ровенщину прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области
09:02
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области: ранены пять человек
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
08:11
155-я омбр показала боевую работу «Леопарда» под Покровском
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на химзавод в Великом Новгороде. Фото: соцсети Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
11 декабря, 15:43
Удар по российскому флагу в Северске. Фото: кадр из видео Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
11 декабря, 12:51
Украинский флаг в центре Покровска. Фото: кадр из видео ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11 декабря, 12:04
ВС РФ убили гражданского под Купянском. Кадр из видео Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном
11 декабря, 11:17
Эвакуация раненого при помощи НРК. Кадр из видео Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем
11 декабря, 10:35
Авиаудар по оккупантам в многоэтажке Степногорска. Украинская авиация дважды ударила HAMMER по позициям РФ в Степногорске
11 декабря, 09:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор