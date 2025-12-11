Кто не слышит жителей Донбасса: Пушилин проигнорировал разрушенные города и острые вопросы на «прямой линии»

Стрит-фуд в разрушенной войсками РФ Авдеевке, Донецкой области. Фото: соцсети

Прямую линию с главой так называемой «Донецкой народной республики» Денисом Пушилиным, которая прошла в эфирах временно оккупированных территорий 9 декабря, жители Донецка и других городов назвали «пустыми разговорами перед 19 декабря» — накануне праздника Святого Николая (по старому календарю).



«Неудобные» вопросы, которых под трансляцией в социальной сети «ВКонтакте» было несколько сотен, администраторы постоянно подтирали, а сразу же по окончании прямого эфира и полностью удалили. В мессенджере «Телеграм», комментарии продержались дольше только потому, что нарезки из прямого включения появлялись в новостных пабликах отдельными «порциями» и опцию комментариев там пока еще не удалили.



Разумеется, сам глава группировки «ДНР» совместно со своими чиновниками-хозяйственниками, почти два часа убеждал жителей Донетчины, что жизнь налаживается, что подкреплялось видеосюжетами из «освобожденных», а на самом деле разрушенных российской армией городов и поселков, где оставшиеся там немногочисленные жители сердечно благодарили «отца республики» за какой-нибудь отремонтированный отрезок дороги, дорожный знак, недостроенный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), аптеку и прочие признаки «развития». Но при этом не забывали просить и о насущном, или нечаянно проговаривались о серьезных проблемах.

Скорую не дождешься. Один врач на четыре села

Например, счастливые обладатели недостроенного ФАПа в селе Придорожное Старобешевского района, попросили себе еще одного фельдшера, ибо сейчас работает один на четыре села.



Позвонившая в студию дончанка пожаловалась, что 45 минут ждала скорую для дочери, страдающей эпилепсией. Притом, приехавшие на вызов врачи предупредили мать ребенка, что с нового года ждать придется еще дольше, так как врачи увольняются.

Подобных комментариев было множество. Кое-кто скорой и вовсе не дождался. Люди жаловались так же на отказы в госпитализации. А жители Мариуполя, в котором до так называемого «освобождения» были многопрофильные больницы, в том числе, детская, интересовались, когда теперь в городе появится… педиатрическое отделение.



Жители также возмущались тем, что и на прием к врачу теперь попасть непросто: даже в таких крупных городах, как Горловка, не говоря о периферии: «По факту принимают два терапевта на весь город, записываться нужно в 6:00 утра», — пожаловалась одна горловчанка.



Подключившийся к эфиру «министр здравоохранения» оккупационной администрации «ДНР» заверил, что подготовка медиков идет очень интенсивно. В ноябре были обучены для работы в выездных бригадах неотложной помощи 45 человек, за декабрь подготовят еще 50. А кроме того приняты на работу на подстанции «скорой» 31 выпускник медицинского коллежа и еще целых шесть будущих врачей — из Донецкого медицинского университета, а на будущий год подключаться еще аж пять.



Практика студентам-медикам теперь разрешена уже со второго курса (в этом году в России и на оккупированных территориях из-за нехватки врачей, к приему пациентов также подключили студентов-медиков и медсестер).



По словам «министра», диспетчеров линии 103 обучают сортировать вызовы, выбирая действительно срочные, а дозвон в неотложку интенсивно оцифровывают, чтобы звонки на линии 103 удерживались в режиме ожидания.



Ну, а когда пациенты поголовно установят у себя на телефонах российский национальный мессенджер MAX, то в чат-боте или в приложении «Госуслуги» записываться к врачу можно будет в один клик, заверил «министр». Правда, не уточнил, сколь долго придется ожидать своей очереди на прием. А также что мессенджер MAX опасен, ведь фактически контролируется российскими спецслужбами и позволяет отслеживать переписку, контакты и активности пользователей на оккупированных территориях.



Пациенты из той же Горловки пишут, что без указанного приложения и мессенджера на телефоне, ко многим специалистам уже и не записывают. А к узкопрофильным нужно или ожидать приема около месяца, или уже не записывают — отправляют в Донецк.

Пушилин призвал жителей сигнализировать о пустующем жилье

Во время прямой линии Пушилин разумеется, убеждал жителей, что ситуация в сфере здравоохранения неуклонно улучшается. Он отчитался о росте количества отремонтированных объектов здравоохранения (таковых якобы 119 в этом году) и открытии новой диагностической лаборатории. А также пообещал, что к 2030 году будет построено 96 ФАПов и рассказал о том, как будет решаться главная проблема удержания медицинских кадров на селе — обеспечение жильем.



По словам Пушилина, в рамках программы «Земский доктор» (аналогичная действует и на территории России) монтируются модульные домики, рассматриваются вопросы ипотечного индивидуального строительства. А кроме того, ускоренными темпами наполняют «маневренный фонд»: это фонд якобы «бесхозного» жилья, которое по упрощенной судебной процедуре обращено в муниципальную собственность. Пушилин призвал жителей «сигнализировать» о наличии пустующего жилья для скорейшего наполнения маневренного фонда, за счет которого и обеспечат жилье молодых специалистов. Мол, тогда новые кадры прямо побегут работать в село.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали о том, что сроки регистрации жилья на ВОТ в Росреестре могут быть сокращены, таким образом, количество якобы «бесхозного» жилья, которое на самом деле будет незаконно отобранным у владельцев, — резко увеличится.



Отметим, что в комментариях люди попутно интересовались, когда же «ДНР» начнет приватизацию жилья. Этот вопрос в эфире не поднимался.

Дорог нет: во дворах — сплошные ямы

В эфире Пушилин заявил, что «в этом году …удалось превысить план по ремонту и восстановлению автодорог почти вдвое от запланированного, и люди это заметили».



Но в комментариях жители пишут, что не заметили, а ямы во дворах сохраняются в течение всех 12 лет оккупации.

Дороги ремонтируют за счет российских регионов-шефов — Москвы и Кузбасса, например. Этого никто и не скрывает. И укладывать их приезжают оттуда же — местных ремонтников не сыскать — кто уехал, а кого отправили на войну против своей же страны.



Тарифы на коммунальные услуги растут, а качество услуг — нет

В комментариях люди жаловались на то, что зарплаты за ростом тарифов на коммунальные услуги и товары первой необходимости не поспевают, а качество услуг только снижается.





Одна из авторок комментариев в соцсетях подсчитала, что к марту 2025 года оплата за коммунальные услуги «необоснованно увеличилась в 4,5 раза». Женщина пишет, что ей насчитывают оплату за услуги «как в многоэтажных домах со всеми удобствами», которые не только не предоставляются, но даже не предусмотрены в ее деревянном домике, 1949 года постройки.

«Обращалась в местную управляющую компанию, они ничего не знают. А мы еще и уголь покупаем по 11-12 тысяч рублей на год», — пишет она и просит Пушилина разобраться.



Далеко не все вопросы о высоких тарифах на коммунальные услуги пустили в эфир. Но всех, кто считает тарифы необоснованными, Пушилин утешил тем, что они хотя бы пока еще не выведены на уровень ростовских.



«Компенсацию разницы тарифов получаем из федерального бюджета», — сказал Пушилин. То есть, Россия продолжает дотировать регион.



Во время проведения «прямой линии» Пушилина, тут же появилась новость о том, что Путин заявил об увеличении тарифов ЖКХ — «из-за инфляционных процессов» и конкретно были оглашены новые тарифы на электроэнергию.



«Тарифы на электроэнергию в России вырастут в среднем на 11% — с января из-за повышения НДС (с 20% до 22%) и с октября по индексу инфляции 11,3%. В ДНР — 2,89 руб./кВт⋅ч, ЛНР — 2,86 руб. Самые низкие — в Иркутской области (2 руб.), высокие — в Чукотке (12,84 руб.) и Якутии (10,93 руб.). В Москве — 8 руб., СПб — 7,08 руб.», — говорилось в сообщении.



Потребителей подорожание не удивило, но возмутило.



Благоустройством территорий займется партия

Жаловались жители на неблагоустроенные придомовые территории и несвоевременный вывоз мусора. Жительница улицы капитана Ратникова в Калининском районе Донецка (это далеко не периферийный район города), просила обратить внимание на мусорную свалку у них во дворе, «длиною в 30 метров и высотой с человеческий рост». Пушилин пообещал, что свалкой займутся.



А тем, кто во время прямого эфира просил благоустроить придомовые территории, глава оккупационной администрации ответил, что он поручил партии «Единая Россия» создать партийный проект по благоустройству «ДНР».



«Надо объединить все преобразования городов и сел — не только федеральные, но и местные инициативы, и вовлекать в них граждан. У людей также должен быть механизм, через который они могут сообщить о том, что надо привести в порядок улицу, подлатать тротуар, скосить выросшую траву. И крайне важно, чтобы эта работа приносила результат. В этом направлении рассчитываю на команду Донбасса», — сказал Пушилин во время эфира.



В комментариях заявление о том, что теперь по поводу стрижки газона можно будет обращаться в партком, как во времена СССР, вызвало волну недоумения.



Пушилин отрапортовал, что запустил котельные. Жители пишут, что теплее не стало

Во время прямой линии Пушилин отметил, что этой зимой решен вопрос с теплоснабжением.



«Мы пошли на непростые шаги в августе, чтобы заполнить систему (водой). Если бы мы не начали эту работу, то в холода у нас бы не было возможности запустить систему. Эта работа была грамотно проведена "Донбасстеплоэнерго"», — заявил Пушилин.



Но в комментариях жители пишут, что теплее у них в квартирах не стало.



В «ДНР» нашли виновных в водной катастрофе Донбасса

А главным вопросом, конечно, было обеспечение водой. Люди требовали, если уж вода не идет по графику — раз в три дня, то обеспечить их подвозом воды, поставить бочки во дворах.



Пушилин заверил, что этот вопрос в приоритете и жителей, особенно «юга республики», уже прямо в декабре-январе ждут «существенные улучшения». Жители, правда, почему-то не поверили.



По словам Пушилина, российские строители тянут вторую ветку из Дона — первая, напомним, решила проблему аж на 6%.



И внось в этом контексте всплыл вопрос очистки шахтных вод.



«Хочу заострить внимание на том, что где-то мы еще не смогли выстроить вполне ситуацию, где выдерживаем графики. Где-то все еще выстраивается работа по подвозу воды. Мы сейчас видим, что, как и рассчитывали, подходим к тому что в декабре-январе будет достроен один из водоводов. Существенное улучшение будет на юге Республики. Помогает в исследованиях российская академия наук. Мы исследуем возможно или нет безопасно использовать шахтные воды. Вопрос в стоимости и скорости реализации проекта», — завил Пушилин.



Но самым громким стало его заявление о том, что «водная блокада» — это не случайность и виновники ее установлены.



«Виноваты конкретные лица, которые отдали соответствующие распоряжения, и была устроена водная блокада для жителей Донбасса. Это не случайность и не совпадение», — сказал он.



В комментариях мгновенно отреагировали и потребовали назвать имена «вредителей».

Пушилин жителям Мариуполя: «Вам вообще грех жаловаться!»

Пушилин также заверил, что ведется ремонт и замена лифтов, а также восстановление внешнего освещения: «более 500 км кабелей было заменено и более 13 тыс. опор были восстановлены» и вскоре будет восстановлено энергоснабжение в разрушенном и оккупированном российскими войсками Курахово. Напомним, РФ захватила этот город в Донецкой области почти год назад — в начале января 2025-го, но спустя целый год(!!!) город без света.



Один житель Мариуполя поинтересовался, когда восстановят освещение на его улице, чем вызвал гнев у главаря «ДНР»: «А вам вообще грех жаловаться!», — ответил ему Пушилин, рассказав, как много делают для Мариуполя российские «шефы». А за средства федерального бюджета РФ в Новоазовском районе достраивается международная (из России) объездная трасса.



Тем не мене, Пушилин признал: «Жители республики с учетом освобожденных территорий живут очень по-разному, где-то мы уже занимаемся налаживанием комфортных условий, а где-то еще населенные пункты требуют работ по подключению света и воды. Ко всему не во всех города и поселках безопасно из-за близости к линии фронта».



В комментариях тут же поинтересовались где в так называемой «республике» живут с комфортом.



В комментариях также отметили, что в том же Мариуполе, где с момента полной оккупации города было построено 70 домов, 600 разрушенных было снесено и люди не получили ни компенсации, ни жилья взамен. А в строящиеся домах квартиры продаются в ипотеку.



В ходе прямого эфира Пушилин дал поручение оперативно реагировать на случаи повреждения жилья в результате боевых действий. Но, судя по комментариям, оперативности в этом вопросе не наблюдается.

Вопросы, которые остались без ответов

Остался без ответа вопрос жительницы Горловки, которая интересовалась выплатой компенсации за ранение — она пострадала при обстреле.



Обращения по выплате долгов по зарплатам закрывшихся и закрывающихся шахт объединений «Артемуголь» и «Ордхоникидзеуголь», а также бывшего УТСЗН (управления по труду и социальной защите населения) остались без ответов. Притом, комментаторы вынуждены были дублировать свои обращения — они так и писали, что размещают свои вопросы повторно, потому что администраторы их удаляют.



А жителей городов, которые в ходе полномасштабного вторжения Россия фактически стерла с лица земли, как например, Бахмут( до возвращения исторического названия — Артемовск) Пушилин и вовсе не удостоил своим вниманием.



Об этих разрушенных городах лишний раз не упоминают потому, что восстанавливать их, похоже, и не собираются. Пушилин уже объявил о создании на этих пустующих пространствах зоны туризма — так сказать, «по местам российской боевой славы».



«Турпоток в ДНР к 2044 году, при условии реализации проектных предложений Единого института пространственного планирования РФ, суммарно составит не менее 1 100 000 посетителей», — заявил Пушилин.



Так что руины, которые оставили после себя российские солдаты для такого бурного потока туристов, скорее всего сохранят. Вот в Авдеевке, например, уже фотозона имеется.





Авторка: Елена Смирнова