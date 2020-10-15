Новым собственником Краматорской ТЭЦ будет бизнесмен по прозвищу «Нарик»

Владелец группы компаний «Дельмар», бизнесмен Александр Петровский покупает Краматорскую ТЭЦ у жены Василия Данилова, которому дали 10 лет за покушение на убийство банкира. Об этом стало известно из повестки дня заседания Антимонопольного комитета Украины, пишет сайт «Наші Гроші».



АМКУ сегодня начала рассмотрение вопроса предоставления разрешения на приобретение акций «Хамачи Лимитед», что обеспечит АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Капилано» 50% голосов в высшем органе управления компании.



Бенефициар фонда «Капилано» - Александр Петровский. СМИ называют его авторитетным бизнесменом по прозвищу «Нарик». Он является владельцем группы компаний «Дельмар», которая строит жилые комплексы в Киеве и Днепре.



«Хамачи лимитед» владеет 60% «Краматорсктеплоэнерго», оперирующей Краматорской ТЭЦ. Остальные акции принадлежат местному коммунальному предприятию «Мост».



Конечным бенефициаром «Краматорскэнерго» через кипрскую «Хамачи Лимитед», словацкую «Е Коннект с. р. о.» и британскую «Елни Капитал Лтд» является Марианна Данилов из Словакии. СМИ называют ее женой Василия Данилова. Во времена премьерства Юлии Тимошенко компания «Korlea Invest, А. S.», которая тогда принадлежала Данилову, контролировала экспорт украинской энергии в Европу.



В марте 2020 года Данилов был осужден на 10 лет тюрьмы за покушение на убийство банкира Сергея Дядечко, его водителя и охранников.



Группа «E. connect» купила 60% долю «Краматорсктеплоэнерго» в марте 2018 года, а ранее эта доля принадлежала международному энергетическому холдингу «ContourGlobal».



Сейчас полиция расследует два дела о возможном злоупотреблении служебным положением руководством «Краматорскэнерго» в 2017 году при выполнении соглашения со словацкой «E. connect» о поставках антрацитового угля из России. Еще одно дело касается завышения расхода топлива «Краматорсктеплоэнерго». С марта 2018 года новые решения по этому делу не появлялись.