«ДНР» зафиксировала 153 заболевших коронавирусом за сутки. 13 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 153 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, 13 человек умерли — мужчины в возрасте от 53 до 90 лет и женщины в возрасте от 42 до 85 лет. За сутки был выписан 31 человек.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 5058 заболевших COVID-19. Их них выздоровели 2328 пациентов, а умерли 337 человек. Продолжают лечение 2393 пациента.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.

Ранее в «Минздраве ДНР» сообщили, что в день проводится около 500 тестирований на коронавирус. Там признали, что таких объемов недостаточно.



Также в «ДНР» признают, что реальное число заболевших коронавирусом больше.