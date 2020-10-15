На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области проводится около 500 тестирований на коронавирус в сутки. Об этом сообщил «министр здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.



Большую часть этих исследований составляют ПЦР-тестирования, которые проводят две лаборатории.



«Суммарно мы можем проводить 320 таких тестов в сутки, и это недостаточно, поэтому технически всех желающих мы не можем обеспечить ПЦР-тестами», — приводит слова Оприщенко ДАН.



Еще две лаборатории могут проводить тестирование с помощью ИФА-тестов, но они частные, и поэтому тестирование платное. «Всего, по нашим отчетам, за сутки суммарно проводится 480 тестов на коронавирусную инфекцию», — подчеркнул Оприщенко.



Глава «Минздрава» также анонсировал получение в скором времени крупной партии тест-систем для ИФА-исследований в больницах.



«У нас 24 лаборатории при больницах для проведения ИФА-исследований. После получения этих систем мы сможем проводить тестирование на коронавирусную инфекцию всех желающих за государственный счет», — пообещал Оприщенко.

На подконтрольной Украине части Донецкой области вышли на проведение более 1000 ПЦР-тестирований в будние дни. Также проводится 500-1000 ИФА-тестов в сутки.



«ДНР» подтверждает 4905 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 2284 пациентов, выписаны — 2297 человек, летальных случаев — 324.