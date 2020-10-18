Смертность от COVID-19 в Украине не превышает 2%

Смертность от коронавируса в Украине составляет около 2%, при этом в статистику учитывают также умерших с коронавирусом, но не от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».



«Два процента летальность в Украине. Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, она попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%», — пояснил он.



По словам Ляшко, всего в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%.



«То есть уже врачи нашли определенные подходы к выводу из критического состояния больных коронавирусной болезнью», — добавил главный санитарный врач.



По официальным данным выходит, что смертность от COVID-19 в Украине в последние месяцы является одной из самых низких в мире. Если в середине марта в Украине говорили о летальность на уровне 5,1%, то на начало апреля уже называли цифру в 3%.



Центр данных о коронавирусе Института Джона Хопкинза в США, является ведущим институтом в мире в сборе статистики по COVID-19, еще в начале этой недели приводил для Украины уровень летальности в 1,9%.

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.