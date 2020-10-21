Украинский военный получил акубаротравму в результате выстрела со стороны боевиков. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что бойца оперативно госпитализировали, его состояние здоровья удовлетворительное.



По данным штаба, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.



Подчеркивается, что у Светлодарска и Майорска украинских военных провоцировали из стрелкового оружия, и трижды вблизи Авдеевки. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Кроме того, на Приазовье в районе Павлополя зафиксировано пролет беспилотника с пересечением линии разграничения. Беспилотный летательный аппарат обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.



В группировке «ДНР» заявили об обстреле окрестностей Донецка. В «ЛНР» не сообщают о боевых действиях 20 октября.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. В предыдущий раз украинский военный пострадал в результате обстрела 30 сентября.