Штаб ООС зафиксировал новые нарушения перемирия. Украинские военные открывали огонь в ответ

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики открывали огонь из стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время применялись гранатометы различных систем.



Подчеркивается, что вечером боевики из стрелкового оружия вели обстрел по позиции ООС вблизи населенного пункта Артема. В штабе ООС указали, что украинские военные открывали огонь в ответ, «чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье».



Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка украинской стороной задокументирован пролет беспилотника противника типа «Орлан-10» без пересечения линии разграничения. Беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.



С начала текущих суток, 22 октября, боевики два раза нарушили «режим тишины», сообщили в штабе.



Подчеркивается, что в районе Новолуганского применился автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема — стрелковое оружие. «На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина», — добавили в штабе ООС.



Также указано, что сегодня никто из украинских военных не пострадал.