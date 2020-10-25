Экзитпол: Свободную экономическую зону на Донбассе поддержали меньше половины участников опроса Зеленского

Среди украинцев, которые участвовали в опросе 25 октября во время голосования на местных выборах, менее половины поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе. За соответствующую инициативу проголосовали 45% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24».

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Наибольшее количество голосов «за» получил вопрос о сокращении количества народных депутатов до 300. Идею поддержали 95% опрошенных.



Также украинцы активно голосовали за идею пожизненного заключения за коррупцию в особо больших размерах (81%). За легализацию каннабиса в медицинских целях проголосовали 70%, а за право Украины на использование гарантий безопасности согласно Будапештскому меморандуму для восстановления ее территориальной целостности – 78%.



По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», треть украинцев, голосовавших на местных выборах, проигнорировали 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. При этом мнения опрошенных и тех, кто не отвечал на вопросы, в основном совпадают.



В частности, среди тех, кто приняли участие в опросе, 81% - поддерживают идею пожизненного заключения за коррупцию в больших размерах, 63% тех, кто не участвовал в опросе, - также поддерживают эту идею.



45% ответили, что выступают за создание свободной экономической зоны на Донбассе и подтвердили это в опросе от правительства. Такого же мнения и 33% среди тех, кто не голосовал.



Вопрос о 300 депутатах поддержали 95% тех, кто отвечал, и 81% тех, кто проигнорировал опрос.



Поддерживают легализацию медицинского каннабиса - 70% опрошенных и 52% тех, кто не голосовал.



78% опрошенных, выступили за инициативу по пересмотру положений Будапештского меморандума, 56% тех, кто не отвечал, - также разделяют это мнение.